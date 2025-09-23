Существует идея создания центра медицинского и оздоровительного туризма - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Существует идея создания центра медицинского и оздоровительного туризма.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По его словам, этот центр также предоставит уникальные возможности в сфере управления медицинскими услугами для пожилых людей.

"Это особенный проект, и мы как министерство здравоохранения окажем ему всестороннюю поддержку. Что касается законодательных вопросов, то для обеспечения быстрой и эффективной реализации проекта будет применен особый законодательный подход. Традиционные и стандартные подходы не могут обеспечить необходимую законодательную инфраструктуру для этого проекта. Это позволит создать юридически защищенную и безопасную среду как для операторов, так и для пользователей", - отметил министр.

