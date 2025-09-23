Мы готовы оказать всестороннюю поддержку проекту «Sea Breeze Health Valley» - министр здравоохранения

БАКУ/Trend/ - Мы готовы оказать всестороннюю поддержку проекту «Sea Breeze Health Valley».

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По словам министра, «Sea Breeze Health Valley» — это уникальная инициатива, для которой может быть применен эксклюзивный подход в плане обеспечения страновой и международной легитимной деятельности. Это исключит вероятность риска в задержке его реализации: «Мы – Министерство здравоохранения - полностью готовы принять специально адаптированный нормативный подход для поддержки реализации проекта», - добавил министр.

Теймур Мусаев подчеркнул, что такой подход обеспечит быструю и успешную реализацию проекта: «Министерство, как координатор инициативной группы заинтересованных сторон, в очередной раз подтверждает свою полную поддержку».