Необходим фундаментальный пересмотр подходов к реализации инфраструктурных проектов - АБР

БАКУ /Trend/ - Необходим фундаментальный пересмотр подходов к реализации инфраструктурных проектов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Чаще всего проекты по преобразованию инфраструктуры являются слишком масштабными, сложными и дорогостоящими. Решение этой проблемы предполагает фундаментальный сдвиг в подходе к развитию нашей инфраструктуры, а также постановку правильных вопросов о соотношении цены и качества", - сказала она.

По словам Дуррани-Джамал, также важно создание благоприятной среды для развития, потенциала внутри государственных структур для запуска и сопровождения проектов, а также мобилизация частного капитала.

"Именно здесь, на мой взгляд, международные финансовые организации имеют особую ценность - как на базовых рынках, так и в зонах повышенного риска, поскольку мы располагаем множеством интересных финансовых инструментов и структур, включая гарантии от рисков, механизмы повышения ставок, а также кредитное финансирование", - добавила представитель банка.