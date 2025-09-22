Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 15 по 21 сентября на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом в понедельник сообщили Trend в ANAMA.
В ходе операций по разминированию на прошлой неделе в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди было обнаружено и обезврежено 95 противопехотных, 14 противотанковых мин и 1286 неразорвавшихся боеприпасов.
За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1130,6 гектара территории.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!