Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Общество Материалы 22 сентября 2025 17:22 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 15 по 21 сентября на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в понедельник сообщили Trend в ANAMA.

В ходе операций по разминированию на прошлой неделе в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди было обнаружено и обезврежено 95 противопехотных, 14 противотанковых мин и 1286 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1130,6 гектара территории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости