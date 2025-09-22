Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе Азербайджана составлял в среднем 6,7% в год

Политика Материалы 22 сентября 2025 14:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе Азербайджана составлял в среднем 6,7% в год
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе Азербайджана составлял в среднем 6,7% в год.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

"Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный устойчивый тренд. В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе составлял в среднем 6,7% в год и его доля в экономике страны увеличилась до 68%. Ненефтяной экспорт за последние шесть лет почти удвоился, что является наглядным показателем повышения конкурентоспособности нашей страны", - говорится в обращении.

