UK Export Finance готова поддерживать проекты ГЧП в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - UK Export Finance выделяет три ключевых направления для развития государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал старший специалист по организации бизнеса в UK Export Finance Крис Аллум, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Первое - транспортная и логистическая инфраструктура. Мы ищем проекты, которые будут финансово устойчивыми, приносящими доход и рассчитанными на долгий срок. Это могут быть платные дороги, железные дороги, аэропорты. В железнодорожном секторе у нас уже есть опыт нескольких сделок", - сказал он.

По словам специалиста, второе направление - "зеленая" энергия и декарбонизация. У организации есть опыт работы с оффшорными ветровыми проектами.

"Третье направление - здравоохранение и образование. Великобритания имеет сильные модели ГЧП для больниц и диагностических центров (дизайн, строительство, эксплуатация), которые можно применить и в других странах", - сказал он.

Аллум добавил, что UK Export Finance недавно завершили первую сделку в Азербайджане с Silkway West Airlines для поставки авиасимулятора. "Мы надеемся, что эта сделка станет началом для дальнейшего наращивания активности на рынке".