С 1 октября в Азербайджане вступают в силу новые правила налогового контроля на рынках

БАКУ /Trend/ - Внесенные в конце прошлого года изменения в Налоговый кодекс Азербайджана, касающиеся обеспечения налогового контроля на рынках, вступят в силу с 1 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана, согласно поправкам, фактическая деятельность арендаторов на рынках будет возможна только после регистрации арендуемых ими объектов в налоговом органе. Эту обязанность возложена на владельцев рынков.

Кроме того, при использовании недвижимости на рынках в предпринимательских целях при входе на хозяйственный объект должна быть размещена информация о ее регистрации в налоговом органе, то есть информация с указанием наименования налогоплательщика и идентификационного номера налогоплательщика.

В соответствии с новыми требованиями законодательства владельцы рынков обязаны ежеквартально представлять в налоговые органы информационные формы о налогоплательщиках, договоры аренды которых были расторгнуты, о тех, кто прекратил деятельность, а также о продолжающих свою деятельность. Поправки не распространяются на сельскохозяйственные рынки и сельскохозяйственные кооперативные рынки.

Кроме того, владельцы рынков должны в течение шести месяцев, начиная с 1 октября, обеспечить постановку на налоговый учет незарегистрированных объектов предпринимательской деятельности и их арендаторов.

Принятые изменения направлены на предотвращение незаконной предпринимательской деятельности, усиление бухгалтерской дисциплины и пресечение незарегистрированной деятельности на рынках. Это, в свою очередь, будет способствовать формализации арендных платежей и легализации деятельности владельцев рынков.

