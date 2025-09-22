Зангезурский коридор станет ключевой артерией Среднего коридора - Рашад Набиев

БАКУ/Trend/ - Зангезурский коридор станет ключевой артерией Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом сегодня в Баку на Первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, коридор может сыграть ключевую роль в транспортной инфраструктуре Среднего коридора.

"Мы продвигаем эту инициативу последние пять лет, и в августе текущего года проект был подтверждён на международной арене. На трёхсторонней встрече между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом США Дональдом Трампом и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном было обозначено, что Зангезурский коридор станет важной артерией Среднего коридора. Мы не рассматриваем его как альтернативу существующим маршрутам, а как дополнительную артерию, которая будет особенно полезна в периоды неблагоприятных погодных или других условий, создавая возможности для увеличения объёмов грузоперевозок. В целом это обеспечит около 15 миллионов тонн дополнительного грузооборота", - отметил министр.

Р. Набиев подчеркнул, что Азербайджан рассматривает коридор не только как транзитный маршрут: "Мы также оцениваем его как путь к процветанию стран, расположенных вдоль коридора, в ближайшие годы".