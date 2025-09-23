Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 23 сентября 2025 13:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Общие духовные ценности являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - Общие духовные ценности являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Общие духовные ценности, религиозно-культурные корни и крепкая дружба, объединяющие наши братские народы, являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Нас радует сегодняшний уровень отношений с нашим надежным партнером – Саудовской Аравией, основанных на взаимном доверии и поддержке", - говорится в письме.

