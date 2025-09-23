Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан и Катар обсудили расширение экономического сотрудничества (ФОТО)

Экономика Материалы 23 сентября 2025 11:28 (UTC +04:00)
Азербайджан и Катар обсудили расширение экономического сотрудничества (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров/X

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и директор по развивающимся рынкам Инвестиционной организации Катара Нассер Аль-Аттия рассмотрели возможности расширения экономического сотрудничества, стимулирования взаимных инвестиций и партнёрства в развитии стратегических секторов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"Растущий экономический потенциал Азербайджана делает возможной реализацию совместных проектов с рядом стран, включая государства Персидского залива, в сферах экономического сотрудничества, инвестиций и стратегического партнерства", - говорится в публикации.

Министр также подчеркнул, что в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку состоялась встреча с Нассером Аль-Аттийей.

"Мы рассмотрели возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Катаром, стимулирования взаимных инвестиций и партнёрства в развитии стратегических секторов," - заключил М.Джаббаров.

Азербайджан и Катар обсудили расширение экономического сотрудничества (ФОТО)
Азербайджан и Катар обсудили расширение экономического сотрудничества (ФОТО)
Азербайджан и Катар обсудили расширение экономического сотрудничества (ФОТО)
Азербайджан и Катар обсудили расширение экономического сотрудничества (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости