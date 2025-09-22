Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан и IFC подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика Материалы 22 сентября 2025 16:03 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве в области Повышения потенциала в сфере государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и региональный менеджер IFC по Европе Томас Любек.

Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом между сторонами в рамках консультационных услуг по операциям ГЧП.

