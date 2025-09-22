Президент Ильхам Алиев: В течение 2004-2024 годов в экономику Азербайджана было инвестировано 344,4 млрд долларов США

БАКУ /Trend/ - В течение 2004-2024 годов в экономику Азербайджана было инвестировано 344,4 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

"Проводимые в Азербайджане социально-экономические реформы и интеграция в глобальную экономику создали в нашей стране широкие и благоприятные возможности для ведущих международных компаний. Именно поэтому в течение 2004-2024 годов в нашу экономику было инвестировано 344,4 млрд долларов США, значительная часть которых, или 213,2 млрд долларов США, была направлена на развитие ненефтяного сектора. Это является наглядным показателем доверия иностранных инвесторов к Азербайджану и царящей в нашей стране атмосферы безопасности и стабильности", - говорится в обращении.