Для привлечения инвестиций необходимы благоприятные условия для международных партнеров - Futurethink

БАКУ /Trend/- Для привлечения инвестиций необходимы благоприятные условия для международных партнеров и создание инфраструктуры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала генеральный директор и основатель компании Futurethink Лиза Боделл, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Считаю, что одним из самых важных аспектов для всех стран, которым мы даём советы по привлечению прямых иностранных инвестиций, является наличие благоприятной политики и инфраструктуры. Необходимо создавать такую политику для международных инвесторов, чтобы они могли развивать инновации и защищать интеллектуальную собственность", - сказала она.

По ее словам, еще одним важным элементом является система налоговых льгот и стимулов: "Конечно, стимулы применяются уже давно, и многие правительства внедряют их в той или иной форме с учетом своих особенностей".

Л.Боделл также подчеркнула критическую роль финансирования, отметив, что необходимо создавать платформы для поддержки стратегических партнёрств со стартапами и международными компаниями, которые способны внедрять инновации, привлекать зарубежные проекты и создавать возможности для будущей рабочей силы.