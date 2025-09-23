БАКУ/ Trend/ - В Баку стартовал второй день 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума (1st Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2025).

Как сообщает Trend, мероприятие организовано AZPROMO при стратегическом партнерстве European House-Ambrosetti (TEHA), а также при медийной и организационной поддержке Euronews и Sea Breeze. Форум объединяет государственных чиновников, бизнес-лидеров и международных инвесторов.

Сегодня в центре внимания — стратегические вызовы в сферах инвестиций, финансирования, образования и здравоохранения, а также работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. В рамках второго дня форума пройдут панельные сессии, посвященные государственно-частному партнерству, здравоохранению, биотехнологиям, фармацевтике и цифровой медицине, сельскому хозяйству, агробизнесу, пищевой промышленности, индустриализации, развитию малого и среднего предпринимательства, «зеленому» переходу и другим актуальным вопросам. Кроме того, состоятся тематические дискуссии и выставка, демонстрирующая инвестиционные возможности и потенциал страны.

Также в ходе форума запланирована церемония подписания ряда соглашений.

Главная цель проведения форума — расширение партнерств по конкретным проектам между Азербайджаном, расположенным на стратегическом пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, и странами региона, совершенствование механизмов совместной деятельности на основе взаимной выгоды, а также повышение осведомленности о прозрачной и устойчивой экономике Азербайджана, его благоприятной деловой среде, стратегических приоритетах развития, широких инвестиционных возможностях и ключевых транспортно-логистических преимуществах, что, в свою очередь, способствует привлечению международного интереса.

В мероприятии принимают участие более 1000 человек, включая высокопоставленных представителей из разных стран, делегатов ведущих местных и международных компаний и финансовых институтов, экспертов аналитических центров, бизнес-сообщества, глобальных инвесторов, а также представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Новость обновляется