Общество Материалы 23 сентября 2025 12:45 (UTC +04:00)
Проект «Sea Breeze Health Valley» открывает новые возможности для развития здравоохранения в Азербайджане - министр

БАКУ/Trend/ - Проект «Sea Breeze Health Valley» открывает новые возможности для развития здравоохранения в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По словам министра, «Sea Breeze Health Valley» — это не просто проект в сфере здравоохранения: «Он также станет ключевым фактором роста этого сектора и внесет вклад в диверсификацию национальной экономики. Этот проект является одним из основных направлений для создания новой экономики здравоохранения и моделей финансирования», - добавил Теймур Мусаев.

Министр отметил, что проект станет международным центром медицинского туризма и научных исследований, а также объединит региональных медицинских операторов, создавая новые возможности для сотрудничества.

