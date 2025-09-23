Фестиваль Насими напоминает миру о ценности внутреннего света, силе слова и вечных истинах – представитель Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана в партнерстве со Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), сообщает Trend.

На открытии фестиваля представлен Международный форум на тему "В поисках вечной истины", объединивший около семидесяти исследователей и учёных из Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Канады, Германии, Ирана, Ирака, Омана, Таджикистана и других стран.

Одним из гостей стал социолог, профессор Institute for Humanities and Cultural Studies Сейед Джавад Мири (Иран), который в рамках панельных сессий представил доклад "Откровение мистического мира Насими".

"Для меня большая честь выступать сегодня здесь, в Баку, городе, который я посещаю уже в пятый раз. Но именно в этот визит мне выпала уникальная возможность впервые принять участие в Международном фестивале Насими - событии, организованном на поистине высоком уровне. Имадеддин Насими - фигура, значение которой выходит далеко за рамки времени и пространства. Его наследие живо и актуально, потому что оно обращено к самому главному - к человеку, к его душе, его внутреннему миру", - сказал Trend Сейед Джавад Мири.

По его словам, одним из важнейших аспектов творчества Насими, одним из центральных трактатов, является идея любви к человеку.

"И эта любовь, по Насими, рождается из искреннего и честного отношения к окружающему миру, к природе, к жизни, ко всем живым существам. Без любви, как учит Насими, невозможно существование мироздания. Без любви разрушается связь времён - с человечеством прошлого, настоящего и будущего. Именно любовь становится той нитью, которая соединяет поколения, культуры, цивилизации", - сказал профессор.

Говоря о Фестивале Насими, он отметил, что это не просто культурное событие, а возможность ещё раз напомнить миру о ценности внутреннего света, о силе слова и о вечных истинах, которые несёт с собой великая поэзия.

"Пусть Фестиваль Насими продолжает вдохновлять, объединять и напоминать нам всем: в центре всего должен стоять человек - как источник любви, смысла и духа", - сказал Сейед Джавад Мири.

Напомним, что фестиваль, проводимый с 2018 года, стал традицией и важной культурной платформой, призванной объединять поколения и культуры, содействовать диалогу, а также раскрывать богатейшее наследие великого мыслителя и поэта Имадеддина Насими сквозь призму современного искусства. В этом году, с 23 по 25 сентября, Баку и Шамахы становятся центрами насыщенной программы, посвящённой изучению философского и литературного наследия поэта, а также широкому спектру мероприятий в области литературы, театра и музыки.