Silk Way West Airlines назвал примерную дату официального открытия грузового аэропорта в СЭЗ Алят

БАКУ /Trend/ - Официальное открытие грузового аэропорта в Свободной экономической зоне Алят запланировано на первый квартал 2027 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Silkway вдоль древнего Шелкового пути будет развивать не только воздушные маршруты, но и мультимодальные - сочетая наземные и авиационные перевозки. Для этого мы строим новый грузовой аэропорт. Silkway Group начала проект в конце 2023 года. Строительство завершится к концу следующего года, а официальное открытие состоится в первом квартале 2027 года", - сказал президент компании.

Он отметил, что аэропорт будет расположен в Свободной экономической зоне Алят, где планируется создание полноценной экосистемы грузовых авиаперевозок и логистики.

"Это будет «зеленый» аэропорт: на его крыше установят солнечные панели, а для транспорта будут использовать электрические и водные средства передвижения. Это аэропорт будущего - экологичный грузовой хаб", - пояснил президент компании.