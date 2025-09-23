БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) проводит диагностику готовности компаний к "умному" производству.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Аналитического и координационного центра 4SIM при Министерстве экономики Фариз Джафаров, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Программа, которую мы внедрили, оценивает готовность компаний к "умному" производству с точки зрения бизнес-процессов, технологий и институциональной структуры. На основе этой диагностики создаётся индивидуальная программа цифрового развития и поддержки, предоставляется дорожная карта, по которой компании внедряют необходимые изменения. Участие в программе позволяет экономить примерно 20 процентов на обслуживании, увеличивать доходы и развивать новые навыки. В дальнейшем мы планируем открыть Центр Industry 4.0 с производственной линией, где люди смогут обучаться и обмениваться опытом", - отметил он.

По словам Ф. Джафарова, диагностика охватывает компании алюминиевой отрасли, такие как Azergold (добыча золота), а также предприятия по производству труб и других направлений. «Мы оцениваем их текущую деятельность и определяем шаги для подготовки к будущему», — добавил он.