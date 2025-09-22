Граждане Армении в бакинском суде обратились с просьбой о допросе Никола Пашиняна, «членов МГ ОБСЕ», посла Анджея Каспшика и главы МИД Армении

БАКУ /Trend/ - 22 сентября на проходящем в Бакинском военном суде судебном процессе по уголовному делу против граждан Республики Армения обвиняемые лица выступили с ходатайствами.

Как сообщает Trend, взявший слово обвиняемый Давид Манукян попросил суд о вызове на заседание гражданина Республики Армения Никола Воваевича Пашиняна (имеется в виду премьер-министр Никол Пашинян – прим. ред.) в качестве свидетеля или о его участии в процессе посредством видеоконференции.

Обвиняемый Давид Бабаян ходатайствовал перед судьей о привлечении в качестве свидетелей «сопредседателей Минской группы ОБСЕ», в частности посла Анджея Каспшика, а также министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

«Эти люди нас знают, и у нас был прямой контакт. Они будут очень хорошими свидетелями», — добавил он.

Обвиняемый Давид Ишханян ходатайствовал о привлечении в качестве свидетелей шестерых генералов российских миротворцев, которые когда-то находились на территории Азербайджана: генерала Мурадова, генерала Косабокова, генерала Анашкина, генерала Волкова, генерала Ленцова и генерала Кулакова.

«У меня к ним есть ряд вопросов. Они имели прямой или косвенный контакт с этими 15 людьми, которые здесь находятся. Повторяю: прямой или косвенный. Думаю, у суда также будут к ним вопросы. Даже если это невозможно, вы можете обеспечить их участие здесь по видеосвязи», — добавил он.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, отметил, что на данном этапе изучаются представленные обвиняемой стороной документы.

Кроме того, в отношении упомянутых лиц было отмечено, что лица, о вызове в суд которых ходатайствуют обвиняемые, не имеют никакого отношения к предъявленным подсудимым обвинениям, рассматриваемым в настоящее время в суде.

В связи с этим было подчеркнуто отсутствие необходимости в их допросе в суде в качестве свидетелей или в качестве любого другого лица в целом.

На основании вышеизложенного прокурор, защищающий государственное обвинение, просил суд отказать в удовлетворении ходатайств.

Председатель судебного заседания, заслушав стороны, вынес решение об отклонении ходатайств.

Обосновывая решение, председательствующий судья отметил, что защита в ходатайстве не указала, какие обстоятельства подлежат исследованию, насколько они значимы и соотносятся с обвинением и т.д.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

