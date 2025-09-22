В старинной части Баку прошел крупнейший на Южном Кавказе квест-чемпионат (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичеришехер, прошел крупнейший в Южном Кавказе квест-чемпионат, приуроченный ко Дню Государственного суверенитета, сообщает Trend Life.

Масштабный проект под названием "Bakı Kvest 2025|İçərişəhər" объединил историю и молодёжь.

В квест-чемпионате приняли участие 36 команд и 540 молодых людей - студентов, волонтёров и активистов со всей страны.

Торжественное открытие прошло на площади Гоша Гала, откуда и стартовало увлекательное интеллектуальное соревнование. Цель чемпионата - не только развить командный дух, стратегическое мышление и интерес к истории, но и популяризировать волонтёрскую деятельность среди молодёжи.

Участники квеста открывали для себя Ичеришехер с новой стороны - исследуя узкие улочки, архитектурные жемчужины и малоизвестные, но значимые исторические памятники. Задания охватывали как всем известные, так и скрытые от глаз туристов объекты, превращая игру в настоящее путешествие во времени.

Победители квест-чемпионата были награждены кубками, медалями и специальными призами, которые вручили председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд и и.о. исполнительного директора Фонда молодёжи Азербайджана Юсиф Велиев.

В завершение насыщенного дня состоялся праздничный концерт с участием популярных артистов, подарив молодёжи море эмоций и вдохновения.

Мероприятие было организовано Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Фондом молодёжи Азербайджана при партнёрстве Национального совета молодёжных организаций, Союза студенческих молодёжных организаций Азербайджана, Союза волонтёрских организаций, Молодёжной организации "Böyük Qayıdış", Движения "CAVAN", Платформы азербайджанских студентов и выпускников, общественных объединений "Gənc Könüllülər" и "Gənclərin Maarifləndirilməsinə Dəstək".

