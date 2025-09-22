Юбилейный вечер Керема Хадызаде - когда сцена и жизнь вновь слились в единое целое (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя состоялся вечер, посвящённый 60-летнему юбилею актёра Керема Хадызаде - одного из ярких представителей национального театрального искусства. Тёплая атмосфера вечера собрала коллег, представителей общественности и многочисленных поклонников его творчества, сообщает Trend Life.

Открыла вечер директор театра Наида Исмаилзаде, которая в своём выступлении поздравила юбиляра, отметив его значительный вклад в развитие азербайджанского театра и верность сцене на протяжении десятилетий. Она подчеркнула, что Керем Хадызаде не только талантливый актёр, но и человек, чьё имя неразрывно связано с историей ТЮЗа.

С поздравлениями также выступили заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Ильхам Намиг Кямал, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Лейли Велиева, Нофель Велиев, Гюляр Набиева, писатель Азад Гарадерали. Каждый из них поделился воспоминаниями и искренними словами в адрес юбиляра.

Керем Хадызаде был отмечен почётным дипломом Союза театральных деятелей Азербайджана в знак признания его многолетней и преданной службы искусству.

В продолжении праздничного вечера зрителям была представлена постановка "35 лет спустя" (режиссер - Мушфиг Алиев), посвящённая самому юбиляру. Это одноактная пьеса - трогательная история о человеке, вступившем в закат своей жизни, который спустя годы неожиданно встречает свою единственную дочь. Радость встречи переплетается с размышлениями о времени, утраченных связях и ценности родственных отношений. Спектакль стал не только отражением внутреннего мира героя, но и символическим откликом на творческий путь самого актёра.

Юбилейный вечер Керема Хадызаде стал не просто театральным событием, а искренним праздником искусства, где сцена и жизнь вновь слились в единое целое.

