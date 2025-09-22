Подписание соглашения между Азербайджаном и Арменией положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора - Токаев

БАКУ /Trend/ - Подписание соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главным исполнительным директором Cerberus Capital Management Фрэнком Бруно в Нью-Йорке.

"Подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей", - сказал он.

Президент Токаев подчеркнул, что за последние пять лет объем грузоперевозок по Среднему коридору, иначе Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), увеличился в шесть раз.

Глава государства также высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития ТМТМ.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

Кроме того, в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.