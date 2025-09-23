Предприятия из Китая заинтересованы в инвестициях в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 20 предприятий из 12 провинций Китая заинтересованы в инвестициях в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"На этот форум со мной приехали 20 китайских предприятий, почти все из них - частные компании. Они также заинтересованы в инвестициях в Азербайджан. Считаю крайне важным проведение инвестиционного форума именно в Азербайджане - это отличная площадка для диалога. Мы видим, что участники прибыли из разных стран: помимо Китая, также из Европы. Безусловно, это важное мероприятие для привлечения иностранных инвестиций", - сказал он.

По его словам, Азербайджану стоит уделять особое внимание китайским инвестициям. Сейчас фокус смещается с нефтяного сектора на другие производственные отрасли, что особенно важно для страны. Среди приоритетов - каспийские транспортные перевозки, а также развитие "зеленой" энергетики.