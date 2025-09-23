В Итальянско-азербайджанском университете откроется новый факультет - министр

БАКУ/Trend/ - В этом году в Итальянско-азербайджанском университете откроется факультет животноводства.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня во время выступления на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

Он отметил, что университет, созданный несколько лет назад, уже предлагает образование в сфере пищевой переработки, пищевой инженерии и сельскохозяйственной инженерии.

«В этом году в университете открывается факультет животноводства. Эта новая инициатива внесет значительный вклад в развитие кадрового потенциала в Азербайджане», - подчеркнул министр.