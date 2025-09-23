Начальник Генштаба Азербайджанской Армии посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Находящаяся с визитом в Республике Беларусь делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила в городе Слуцк могилу Национального героя Азербайджана майора Анатолия Николаевича Давидовича и почтила его светлую память.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Затем генерал-полковник К.Велиев побывал в доме матери Национального героя Кимы Давидович и поинтересовался её нуждами. Было отмечено, что героизм майора А.Давидовича ещё больше укрепил отношения дружбы и братства между народами Азербайджана и Беларуси, его память с уважением чтят в обеих странах.

Мать Национального героя выразила благодарность Президенту Азербайджанской Республики и руководству Министерства обороны за почтение к памяти её сына, а также за проявленное внимание и заботу", - говорится в сообщении ведомства.