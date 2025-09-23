UNEC стали первым по стране в рейтинге ТОП-2% Стэнфордского университета

Стэнфордский университет объявил результаты рейтинга ТОП-2% самых авториетных ученых мира за 2024 год.

Рейтинг составлялся на основе двух основных показателей: «Career-long impact», которое охватывает карьеру исследователей с 1788 года по конец 2024 года, и «Single recent year», который отражает цитирования и публикации, полученные только в 2024 году.

В оценке, проведенной на основе показателя «Career-long impact», то есть на основе показателей публикаций и цитирования ученых за 1788–2024 годы, 21 исследователь из Азербайджана попал в этот список. Пятеро из них являются сотрудниками UNEC. Это составляет 24% от общего показателя, благодаря чему UNEC поднялся на 1-е место в стране. Это отрадно, ведь в прошлом году в список по этой категории не попал ни один исследователь UNEC.

На основе «Single recent year», то есть публикаций и показателей цитирования только за 2024 год в список включен 41 ученый из Азербайджана. Из них 8 человек являются научными сотрудниками UNEC. Это показатель 20%. Для сравнения отметим, в 2023 году этот показатель в UNEC составлял 17%.

Этот престижный рейтинг, составленный Стэнфордским университетом, включает из 100 000 ученых мира, опубликовавших не менее 5 научных статей, входящих в первую 2% группу. Оценка проводилась по 22 основным научным областям и 147 подобластям. В формировании рейтинга за основу берутся такие показатели, как общее количество цитирований, индекс Хирша, позиция автора (один, первый, последний автор), показатели самоцитирования и показатели без цитирования, а также количество различных статей, из которых были сделаны ссылки.