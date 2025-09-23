Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Венгерский сельскохозяйственный университет заинтересован в открытии филиала в Азербайджане

Экономика Материалы 23 сентября 2025 10:50 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - Крупнейший сельскохозяйственный университет и научно-исследовательский институт Венгрии проявляют интерес к открытию филиала в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня в ходе 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

По его словам, географическое положение Азербайджана, логистический потенциал и благоприятные климатические условия подчеркивают важность инвестиций в человеческий капитал: «Например, крупнейший сельскохозяйственный университет и научно-исследовательский институт Венгрии проявляют интерес к открытию филиала в Азербайджане. Это свидетельствует не только об интересе к инвестициям, но и о стремлении вложиться в сферу образования».

«Образовательная и научно-исследовательская деятельность закладывает основу для инвестиций в продукцию с добавленной стоимостью, и государство продолжит поддерживать это направление. Особенно мы работаем с местными фермерами в Карабахе и Восточном Зангезуре. Международные инвесторы также проявляют интерес к инвестициям в виноградарство, пищевую переработку и фундуководство на освобожденных от оккупации территориях», — отметил министр.

