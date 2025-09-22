Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)

Экономика Материалы 22 сентября 2025 17:13 (UTC +04:00)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)

Читайте Trend в

· Во время недели Гран-при Азербайджана в Баку в прошлом году число международных прибытий выросло на 87%, объем расходов увеличился на 77%, а количество транзакций — на 85%.

· Расходы выросли не только в Баку, но и в других регионах, увеличившись в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом.

· Расходы посетителей были особенно высокими на проживание и питание: бронирование отелей увеличилось более чем в два раза, а расходы на рестораны выросли более чем на 140%, что свидетельствует о более широком распределении расходов по категориям.

· По сравнению с другими крупными мировыми спортивными событиями, Азербайджан зафиксировал самый высокий годовой рост въездного туризма.

В то время как Азербайджан готовится принять Гран-при Азербайджана, Mastercard делится новыми данными о том, как крупномасштабные спортивные мероприятия стимулируют туризм, ускоряют развитие цифровых платежей и создают долгосрочные возможности для местной экономики.

Согласно Mastercard Insights, [RA1] Гран-при Азербайджана выделяется на мировом уровне своим влиянием на въездной туризм и транзакционную активность. В течение недели Гран-при Азербайджана число международных посетителей Азербайджана выросло на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем расходов увеличился на 77%. Примечательно, что расходы вышли далеко за пределы Баку: в регионах, не являющихся столицей, было зарегистрировано 241% увеличение транзакций, что подчеркивает общенациональные преимущества глобальных спортивных событий.[RA2] [MO3]

Модели расходов посетителей также демонстрируют диверсификацию. Хотя проживание и питание остались лидирующими категориями, выросшими на 127% и 141% соответственно, розничная торговля, мода и покупки на рынках заняли большую долю в бюджетах туристов по сравнению с

2023 годом. Туристы из Турции, Великобритании, Грузии, Казахстана и Германии сыграли особенно важную роль: турецкие посетители увеличили расходы на проживание в отелях на 238%, а британские путешественники — расходы на рестораны на 346%.

Глобальная тенденция: от Великобритании до Мюнхена

Чемпионат Европы по баскетболу: недавние оценки европейских баскетбольных турниров показывают существенный экономический рост для принимающих городов, с совокупным эффектом в 270 миллионов евро в Берлине, Кельне, Милане, Праге и Тбилиси. Мероприятие привлекло более 650 000 зрителей, в том числе 50 000 международных болельщиков, и принесло 227 млн евро прямых и косвенных доходов, а также 39 млн евро в виде медийной ценности и 4 млн евро в виде социальных выгод. Эти цифры подчеркивают растущее коммерческое и культурное значение континентального баскетбола, который предлагает ценные возможности для спонсоров, таких как Mastercard, для взаимодействия с разнообразной аудиторией, одновременно способствуя развитию местной экономики. [MO4]

Финалы европейских футбольных турниров: стимулирование туризма и местных расходов: Анализ Mastercard подчеркивает значительное экономическое влияние крупных футбольных матчей на принимающие города, обусловленное расходами страстных болельщиков. В Турции посетители в среднем останавливались на три ночи и тратили 855 евро на человека за 3 дня, в основном с помощью карточных платежей. Эти события привели к резкому росту местных расходов: количество транзакций по картам увеличилось на 54 % по сравнению с предыдущим уик-эндом и на 41 % по сравнению со следующим уик-эндом, что привело к общему среднему росту на 48 %. Между тем, 2024 год был отмечен значимыми событиями, которые, как ожидается, привлекут рекордное количество путешественников со всего мира. В разделе «Популярные направления» Mastercard Economics Institute особо выделен Мюнхен (Германия), где в июне состоялся матч открытия чемпионата Европы. Мюнхен занял первое место в рейтинге самых популярных туристических направлений в мире с июня по август 2024 года, продемонстрировав самый большой рост туристического спроса по сравнению с обычным уровнем в преддверии лета (Travel Trends 2024: Breaking Boundaries).

Исторический турнир по гольфу Royal Liverpool: данные Mastercard SpendingPulse показывают, что наибольший рост наблюдался в секторах, связанных с гостеприимством: с 2022 по 2023 год продажи в сфере размещения выросли на 30%, а расходы в ресторанах и магазинах увеличились примерно на четверть (соответственно на 25% и 27%). Европейские и международные туристы намерены уделять приоритетное внимание расходам на впечатления: почти 9 из 10 человек (88%) заявили, что в 2024 году планируют потратить на впечатления столько же или больше, чем в 2023 году. Более 4 из 10 (41%) заявили, что «уникальность» впечатления будет определяющим фактором при принятии решения о тратах на впечатления, подчеркнув свое стремление создать воспоминания на всю жизнь. (ссылка: Mastercard Experience Economy Open | Mastercard Newsroom)

Азербайджан: мировой лидер

«Гран-при Азербайджана — это больше, чем просто гонка, это двигатель экономики», — сказал Эмиль Зейналов, региональный менеджер Mastercard в Азербайджане. «Мы видим не только резкое увеличение числа посетителей, но и более широкие преимущества: местные предприятия переходят на цифровые платежи, регионы за пределами Баку принимают больше туристов, а путешественники наслаждаются беспроблемными и безопасными впечатлениями. Для Азербайджана это не просто уик-энд, наполненный эмоциями, — это построение более сильной цифровой экономики».

Согласно данным Mastercard, с 87%[RA5] годовым ростом числа международных посетителей во время недели Гран-при Азербайджана в прошлом году Баку не только превзошел аналогичные мероприятия, но и продемонстрировал, как стратегически организованное спортивное зрелище может повысить узнаваемость страны, диверсифицировать структуру расходов и укрепить экосистему цифровых платежей. Опираясь на эту динамику, прогнозируется, что количество международных туристов увеличится примерно на 90% в течение недели гонок в этом году, что подчеркивает растущую значимость Азербайджана на мировой арене.

Платежи как инфраструктура опыта

Цифровые платежи по-прежнему играют центральную роль в этом росте. Когда собираются тысячи болельщиков, беспроблемные платежи гарантируют, что местные предприятия — от кафе до отелей и ремесленных лавок — могут эффективно удовлетворять спрос. Рост использования карт и цифровых кошельков во время недели Формулы-1 демонстрирует как предпочтение потребителей к безопасным и удобным платежам, так и готовность азербайджанских продавцов оправдать ожидания глобальной аудитории.

О Mastercard

Mastercard способствует развитию экономики и расширяет возможности людей в более чем 200 странах и территориях по всему миру. Вместе с нашими клиентами мы строим устойчивую экономику, в которой каждый может процветать. Мы поддерживаем широкий спектр цифровых платежей, делая транзакции безопасными, простыми, умными и доступными. Наши технологии и инновации, партнерства и сети объединяются, чтобы предоставить уникальный набор продуктов и услуг, которые помогают людям, предприятиям и правительствам реализовать свой максимальный потенциал.

www.mastercard.com

Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости