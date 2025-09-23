В рамках "зеленого" перехода важно наращивать потенциал МСП через Британскую торговую палату - Зибар Гусейнова

БАКУ /Trend/ - В рамках "зелёного" перехода важно наращивать потенциал в секторе малых и средних предприятий через Британскую торговую палату.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала исполнительный директор Британской торговой палаты в Азербайджане Зибар Гусейнова, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Для Палаты "зеленый" переход для МСП важен, потому что мы являемся нейтральной и безопасной площадкой для обеих сторон, и наша цель - передавать знания от иностранных компаний местному сектору МСП", - сказала она.

Гусейнова подчеркнула, что у Палаты есть комитет по стандартам устойчивого развития. В его рамках создаются возможности для обучения, проводятся тренинги, внедряются стандарты и отслеживаются мировые тенденции.

Она добавила, что "зеленые" компании являются более привлекательными для инвесторов.