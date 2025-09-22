Али Нагиев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку в проведении III Бакинского форума безопасности

БАКУ /Trend/ - Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за всестороннюю поддержку в проведении III Бакинского форума безопасности.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на III Бакинском форуме безопасности на тему "Совместная деятельность органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических актов и вооруженных конфликтов".

Выступивший со вступительной речью начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что рад вновь приветствовать в городе Баку участников форума, учрежденного по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и традиционно проводимого ежегодно, подчеркнул, что это мероприятие, объединяющее за "круглым столом" представителей органов безопасности стран из разных регионов мира и сопровождающееся ростом числа государств-участников из года в год, стало важной платформой с точки зрения обсуждения вопросов международной безопасности, обмена информацией и взаимными мнениями, а также консолидации усилий в борьбе с современными вызовами глобальной безопасности, выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за всестороннюю поддержку в проведении форума.

Начальник Службы довел до сведения, что органы специальных служб играют важную роль в предотвращении террористических атак, вооруженных конфликтов, техногенных аварий и экологических катастроф, которые входят в число угроз международной системе безопасности, отметил необходимость демонстрации комплексного подхода во время гуманитарных кризисов образующихся в результате перечисленных негативных явлений, координированной деятельности структур безопасности и соответствующих учреждений стран.

