SOCAR может привнести в Италию новые инвестиции и опыт - глава "Italiana Petroli S.p.A."

Азербайджан и SOCAR могут привнести новые инвестиции, современный подход и ценный опыт в Италию.

Об этом Trend сказал во второй день работы I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку председатель Совета директоров итальянской компании "Italiana Petroli S.p.A" Уго Брачетти Перетти.

Он рассказал об истории компании, которую представляет.

"У "Italiana Petroli S.p.A" богатая история, мы добились больших успехов, особенно в последние годы. Будучи первой нефтяной компанией в Италии, мы накопили большой опыт в сфере розничной торговли, переработки и логистики. Я считаю, что Азербайджан и SOCAR могут привнести новые инвестиции, современный подход и ценный опыт в Италию в целом", - отметил он.

Уго Брачетти Перетти выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном.

"Азербайджан является одной из ведущих стран по добыче газа, сырой нефти и производству нефтепродуктов. Страна пользуется большим доверием и авторитетом в этой сфере. Мы так же очень рады налаживанию этого сотрудничества с Азербайджаном", - сказал он.

Отметим, что сегодня, в рамках второго дня работы I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку, состоялось подписание трехстороннего соглашения о купле-продаже акций между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями "Italiana Petroli S.p.A." и "MIP S.p.A."

Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления "Italiana Petroli S.p.A." Уго Брачетти Перетти.

Данное соглашение имеет большое значение с точки зрения углубления международного сотрудничества в энергетическом секторе Азербайджана и расширения стратегического партнерства SOCAR.

