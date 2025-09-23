В Шуше выделены территории для строительства оздоровительных и курортных объектов - Айдын Керимов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют музеи и различные объекты, и из создание и развитие будет продолжено в ближайшие годы, что будет способствовать привлечению туристов и посетителей.

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов во второй день 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума, который проходит сегодня в Баку, сообщает Trend.

По его словам, туристы не будут ограничиваться краткосрочным пребыванием в городе: создание современных оздоровительных центров и курортных объектов позволит им проводить здесь больше времени.

"Для этого в нашем генеральном плане уже выделены территории, где инвесторы смогут развивать оздоровительные и курортные объекты. В настоящее время совместно с международными консультантами проводятся исследования и экономические обоснования, чтобы инвесторы могли оценивать возможности. Кроме того, одной из главных целей является привлечение в Шушу и окрестности всемирно известных брендов", - отметил он.

Касаясь инфраструктуры здравоохранения, А.Керимов подчеркнул, что в рамках государственной программы предусматривается работа медицинских учреждений.

"При поддержке Министерства здравоохранения уже введен в эксплуатацию Шушинский центр здоровья. Он предоставляет традиционные медицинские услуги, а также возможности для санаторно-реабилитационных программ совместно с частными партнерами, включая послеоперационную реабилитацию, физиотерапию и другие специализированные услуги.

Этот центр также создаёт условия для внедрения биологической бизнес-модели, так как недалеко от Шуши находятся известные источники минеральной воды, которые планируется доставлять в город. В настоящее время эта работа ведётся и ожидается её реализация в ближайшем будущем", - добавил он.

По словам А.Керимова, все эти шаги нацелены на благо граждан: люди получат возможность сочетать отдых с профессиональными медицинскими услугами. "Если в пакеты будут включены горные курорты и оздоровительные центры, это только повысит их ценность для посетителей", - отметил представитель Президента.

Он также подчеркнул важность сотрудничества: "В современных условиях невозможно работать в одиночку. Общественная и частная системы здравоохранения, исследовательские центры и образовательные учреждения должны действовать совместно. Это требует синергии и взаимного сотрудничества. Особенно важно, чтобы и отдалённые регионы имели доступ к медицинским услугам высокого уровня".

