Президент Ильхам Алиев: Созданная в Азербайджане современная инфраструктура предлагает инвесторам прямой доступ к мировым рынкам

БАКУ /Trend/ - Созданная в Азербайджане современная инфраструктура предлагает инвесторам прямой доступ к мировым рынкам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

"Благоприятное географическое положение Азербайджана превращает нашу страну в стратегический центр региональной экономической политики. Объем транзитных грузоперевозок по Среднему коридору растет из года в год. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель еще больше вырастет, особенно с вводом в действие Зангезурского коридора. Созданная в стране современная инфраструктура, включая Бакинский международный морской торговый порт, Свободную экономическую зону Алят и современную железнодорожную инфраструктуру, предлагает инвесторам прямой доступ к мировым рынкам и высокую эффективность транзита. В то же время особые экономические зоны, современная транспортная и цифровая инфраструктура предоставляют готовые платформы для развития производства, логистики, возобновляемой энергетики, цифровых услуг и рентабельного сельского хозяйства", - говорится в обращении.