Китай намерен укрепить отношения со странами Южного Кавказа и Центральной Азии - посол Лу Мэй

БАКУ /Trend/ - Китай намерен укрепить отношения со странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По ее словам, Южный Кавказ и Центральная Азия играют значительную роль как в региональном, так и в глобальном контексте. Обладая уникальными географическими преимуществами, эти регионы находятся на перекрестке между Азией и Европой и имеют прочную основу и потенциал стать важным узлом для соединения Азии и Европы.

"Эти регионы внесут уникальный вклад в торговлю товарами, диалог цивилизаций, а также в развитие науки и технологий в мире. Поэтому Китай придает большое значение этому региону и поддерживает дружеские отношения со всеми странами региона. В перспективе мы будем еще больше укреплять партнерство с этими странами во всех областях, включая торговлю и инвестиции, транспортное и инфраструктурное сотрудничество, энергетику, "зеленые" и цифровые инновации, а также укрепление связей между людьми", - сказала посол.

Лу Мэй отметила, что глобальная экономика глубоко интегрирована, и успех каждой страны зависит от успеха других.