Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей

БАКУ /Trend/ - В рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе обсуждений стороны обменялись мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и ЕС и обсудили возможности их дальнейшего развития. Были затронуты такие темы, как укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и активизация совместных усилий в таких ключевых секторах, как энергетика, транспорт, устойчивое развитие и гуманитарные инициативы.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе и обсудили текущий мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

