Самира Эфенди и Сабина Ализаде на первом азиатском конкурсе Silk Way Star в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале Jibek Joly состоялась премьера международного вокального конкурса Silk Way Star - первого азиатского вокального конкурса, который проходит в столице Казахстана Астане, сообщили Trend Life организаторы.

Проект объединил талантливых артистов из 12 стран: Азербайджана, Китая, Малайзии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана.

Азербайджан представляет Сабина Ализаде (Sabina Zadeh) - певица и актриса, полуфиналистка шоу Səs Azərbaycan и участница национального отбора "Евровидение 2024".

Выбор победителя будет за международным жюри, куда вошли представители всех стран-участниц. В состав жюри от Азербайджана входит популярная певица, участница "Евровидения 2021" Самира Эфенди (EFENDI).

Особенностью стартового этапа стало то, что ни один из конкурсантов не покинул проект - все участники продолжат борьбу за победу. Финал шоу пройдет 22 ноября в формате live-шоу в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц. Формат включает десять программ. Голосование проводится по международной системе с открытым подсчетом баллов от 1 до 12. Победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% - решения жюри, 50% - зрительского онлайн-голосования. В эфир новые выпуски будут выходить еженедельно. При этом зрители всех стран-участниц получат возможность принять участие в онлайн-голосовании, чтобы определить победителя проекта. Победитель получит уникальный титул Silk Way Star и шанс представить свое творчество на мировой сцене. Проект обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года.

Проект реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта Silk Way Star между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая CMG.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!