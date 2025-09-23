АБР является стратегическим инвестором в Азербайджане - представитель банка

БАКУ /Trend/ - АБР является стратегическим инвестором в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал старший специалист по развитию частного сектора постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Санан Шабанов, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Мы сотрудничаем с правительством и местными органами власти, поддерживаем создание и улучшение бизнес-дружелюбной среды и используем все возможности для поддержки местных МСП. Кроме финансовых инструментов, мы предоставляем техническую помощь для повышения потенциала местных органов власти и МСП", - сказал он.

Шабанов отметил, что развитие частного сектора, включая развитие микро-, малых и средних предприятий (МСП), является одним из ключевых направлений банка.

"Во всех наших операциях и сделках мы смотрим на вопросы с разных точек зрения, включая перспективу МСП, оцениваем, как наши сделки и инвестиции принесут пользу малым игрокам на рынке. Мы считаем, что развитие частного сектора и МСП – это не просто выполнение формальных требований или галочка в документах, а проведение экономического анализа: сколько микро- и малых предприятий вовлечено в инфраструктурные проекты", - сказал он.