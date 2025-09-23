Пезешкиан встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, находящимся с визитом в Иране.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что заместитель премьер-министра передал Президенту Ирана приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие азербайджано-иранских отношений благодаря решимости и вниманию руководителей обеих стран.

Подчеркнута важность дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества на прочной основе и продолжения реализации совместных проектов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил передать его искренние приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.