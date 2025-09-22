Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество по Среднему коридору на полях ООН

Экономика Материалы 22 сентября 2025 18:55 (UTC +04:00)
Марьяна Ахмедова
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с министром иностранных дел Румынии Оаной Тойу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны подчеркнули важность расширения экономического и торгового взаимодействия, отметив перспективы в сферах энергетической безопасности, диверсификации экономики, образования, сельского хозяйства и туризма.

Также были рассмотрены совместные проекты в области "зеленой" энергетики и стратегические выгоды от укрепления сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Байрамов также проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе и текущем процессе нормализации отношений с Арменией.

