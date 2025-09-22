В Азербайджане вводят "брутто-контракт" для автобусов с безналичной оплатой

БАКУ /Trend/ - Новый подход - "брутто-контракт" - будет первоначально применяться к автобусам, оснащенным сжатым природным газом и электродвигателями, переведенным на безналичную систему оплаты проезда в административных районах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Нахчывана, Ханкенди и Абшеронском, Агдамском, Шушинском, Лачинском районах.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев на брифинге, посвященном указу Президента Ильхама Алиева об улучшении сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Председатель правления отметил, что на территории города Гянджа к системе также планируется подключить дизельные автобусы, выпущенные после 1 января 2025 года.

