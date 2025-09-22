Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Начался рабочий визит начальника Генштаба Азербайджанской Армии в Беларусь

Политика Материалы 22 сентября 2025 12:36 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Начался рабочий визит первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева в Беларусь.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что визит проводится по приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых Сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.

"В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с его белорусским коллегой", - отмечается в информации ведомства.

