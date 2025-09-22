Азербайджан создал устойчивую экономику и расширяет экспортные возможности - Гарвардский эксперт

БАКУ /Trend/ - За последние 30 лет Азербайджан не только утроил доход на душу населения, но и создал прочное финансовое положение за счёт разумного накопления средств.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный менеджер лаборатории Growth Lab Гарвардского университета Тим Честон на 1-м Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан обладает устойчивым финансовым положением - страна имеет один из самых низких государственных долгов в мире, а 96% ВВП формируется за счёт Нефтяного фонда и Центрального банка.

"Это ситуация, которой позавидовали бы многие развивающиеся экономики. На фоне благоприятной макроэкономической среды реализуются новые инвестиции. Например, в ближайшем будущем в химическом промышленном парке Kaitz начнут работу новые предприятия по производству полимеров этилена и пропилена. Это создаёт новые возможности в химической отрасли и способствует развитию цепочек создания стоимости", - отметил он.

Эксперт добавил, что по индексу экономической комплексности, подготовленному Growth Lab, Азербайджан вошел в число стран с наибольшим ростом этого показателя в прошлом году.

"Новые предприятия по производству полимеров и технологические ноу-хау создают дополнительные возможности для развития отрасли. Важным фактором является создание свободных экономических зон, ориентированных на экспертов и работающих с избирательными покупателями. Это способствует росту ненефтяного экспорта Азербайджана.

Кроме того, проект TRIPP прогнозирует, что через территорию Азербайджана будут проходить грузы на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. Мы рассматриваем этот маршрут не только как транзитный, но и как возможность для разработки новых экспортных продуктов и их интеграции в новые цепочки создания стоимости. Этот коридор откроет путь не только в Турцию, но и в Европу.

Нефть энергоемка и легко транспортируется, чего нельзя сказать о зеленой энергии. В будущем регионы с обильной и дешевой энергией создадут новые конкурентные преимущества для энергоемких отраслей. Цель состоит не только в отправке энергии, но и в размещении энергоемких производств в Германии в свободных экономических зонах на территории Азербайджана", - добавил Т. Честон.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!