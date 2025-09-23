Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан и Казахстан создадут совместное предприятие по производству железа

Экономика Материалы 23 сентября 2025 15:47 (UTC +04:00)

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Между ООО "Дашкесанская железная руда" и казахстанской компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству горячего брикетированного железа с высоким содержанием железа.

Как сообщает Trend, соглашение подписано в рамках второго дня 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

Документ подписали директор ООО "Дашкесанская железная руда" Джейхун Алиев и генеральный директор Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited Ержан Муссин.

Проект будет способствовать развитию металлургической промышленности Азербайджана, эффективному использованию ресурсов железной руды и увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

