Азербайджан и Казахстан создадут совместное предприятие по производству железа

БАКУ /Trend/ - Между ООО "Дашкесанская железная руда" и казахстанской компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству горячего брикетированного железа с высоким содержанием железа.

Как сообщает Trend, соглашение подписано в рамках второго дня 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

Документ подписали директор ООО "Дашкесанская железная руда" Джейхун Алиев и генеральный директор Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited Ержан Муссин.

Проект будет способствовать развитию металлургической промышленности Азербайджана, эффективному использованию ресурсов железной руды и увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!