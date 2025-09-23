SOFAZ делает ставку на акции: рост портфеля до $17 млрд (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Портфель акций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) резко вырос за последние два года, превысив 17 миллиардов долларов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети написал известный азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов.

«В настоящее время акции составляют 25,7% от общего инвестиционного портфеля Фонда, занимая третье место после облигаций (38,9%) и золота (28,8%). В прошлом году основную часть дохода Фонда в размере 6% обеспечили именно акции. Кумулятивная доходность по акциям с 2012 года составила 211,3%», - написал он.

Экономист подчеркивает, что акции, особенно в сегменте dotcom, являются наиболее рисковыми инвестициями, и ежегодное увеличение их доли в условиях нестабильной глобальной инвестиционной среды требует от руководства Фонда как знаний и опыта, так и значительной смелости.

«Крупнейший суверенный фонд, инвестирующий в фондовый рынок, — это Норвежский пенсионный фонд с активами в 2 триллиона долларов. Акции составляют 70,6% его активов. Доход от управления инвестициями Норвежского фонда вдвое превышает поступления от нефтегазового сектора», - отметил И.Ахмедов.

По его словам, последние годы показывают, что растущая динамика портфеля акций SOFAZ позволяет утверждать следующее: Фонд намерен достичь аналогичных успехов в этом направлении.

«Как видно из графика, Фонд делает ставку на фондовый рынок, постепенно снижая долю облигаций с фиксированным доходом и ежегодно увеличивая вес этого инструмента в портфеле», - добавил он.