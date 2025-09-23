Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Круг вопросов двусторонней повестки дня Азербайджана и Саудовской Аравии с каждым днем расширяется

Политика Материалы 23 сентября 2025 13:14 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ/ Trend/ - Круг вопросов двусторонней повестки дня Азербайджана и Саудовской Аравии в настоящее время с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Выражаю наше стремление продолжать взаимодействие с целью дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, промышленности, инвестиций, альтернативной и возобновляемой энергетики, зеленого перехода и в других областях", - говорится в письме.

