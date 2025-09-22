Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Тревожный сигнал на борту рейса Анкара-Баку оказался ложным

Транспорт Материалы 22 сентября 2025 17:46 (UTC +04:00)
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - 22 сентября 2025 года командир воздушного судна авиакомпании «Ajet», выполнявшего регулярный рейс Анкара – Баку, направил в соответствующие службы Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщение о тревожном сигнале на борту, передает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинский аэропорт.

Как сообщается, воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Баку в 15:55 по местному времени.

"В соответствии с международными протоколами безопасности процедуры были немедленно выполнены. В результате проверки установлено, что сигнал оказался ложным, и никакой угрозы зафиксировано не было. Безопасность пассажиров и членов экипажа всегда является приоритетом. Дополнительно сообщаем, что произошедший инцидент не повлиял на операционные процессы Международного аэропорта Гейдар Алиев. Все рейсы выполняются согласно расписанию", - говорится в сообщении.

