БАКУ /Trend/ - Учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов планирует построить еще один остров на Каспии, сообщает в понедельник Trend.

Как сказал Эмин Агаларов, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку, "еще одна масштабная идея - новый остров, который мы называем Fire Island".

"Его площадь составит 200 гектаров, и здесь можно построить до 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости", - сказал он.

Э.Агаларов также отметил, что в течение 2–3 лет у компании появится 10–12 отелей, которые будут выполнять разные функции: одни - только для отдыха и туризма, другие - для конференций, третьи - для индустрии казино.

"Мы хотим, чтобы каждый будущий гость нашел что-то для себя. При этом мы планируем наполнить отели лучшими ресторанами и брендами", - сказал он.

Кроме того, Э.Агаларов добавил, что за рубежом Agalarov Development также реализует проект See Breeze Uzbekistan, который будет расположен на пути к Чарвакскому искусственному водохранилищу в районе Ташкентской области. Он отметил, что строительство объекта уже частично начато.