БАКУ /Trend/ - Приняты Декларация и Устав Бакинского форума безопасности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

Отметим, что 21 сентября 2025 года при организационной поддержке Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ), с участием руководителей и высокопоставленных представителей органов специальных служб около 90 стран состоялся III Бакинский форум безопасности на тему «Совместная деятельность органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических актов и вооруженных конфликтов».

