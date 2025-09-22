Гендиректор ACWA Power о деталях проекта опреснительного завода в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Проект строительства опреснительного завода в Азербайджане будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) на следующие 25 лет.

Об этом сказал Trend генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли в кулуарах Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

"Сегодня мы подписали соглашение о строительстве крупного опреснительного завода в Азербайджане. Это первый подобный проект в регионе. Компания ACWA Power является крупнейшей в мире в области опреснения, и данный проект будет реализован в рамках ГЧП на следующие 25 лет", - сказал он.

По словам М.Арчелли, речь идёт не только о строительстве завода, но и о внедрении технологий, новых идей, а также о будущем бесперебойном функционировании и технологических усовершенствованиях.

"Мы уже инвестируем в возобновляемую энергетику. До конца года будет введена в эксплуатацию ВЭС Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт. В целом в страну будет инвестировано 750 миллионов долларов, что поможет сделать экономику более конкурентоспособной и устойчивой, диверсифицировать её от нефтегазовой зависимости, привлекать новые отрасли со всего мира — от туризма до промышленности и других сервисных секторов", - сказал он.

М.Арчелли также напомнил, что ACWA Power сотрудничает с министерством энергетики Азербайджана, а также с SOCAR и Masdar на шельфе Каспийского моря: "Это крупный консорциум, коалиция сильных компаний. Кроме того, мы развиваем проекты в области возобновляемой энергетики в Нахчыване, которые будут использоваться не только для внутреннего потребления, но и для экспорта в Европу с высоким спросом. Мы считаем, что это будет конкурентоспособно, и для этого прилагаем все усилия. На данный момент окончательного решения ещё нет, но мы обсудим этот вопрос с министром энергетики Азербайджана".