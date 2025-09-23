Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия

Президент Казахстана провел переговоры с Президентом ЕС

Центральная Азия Материалы 23 сентября 2025 04:42 (UTC +04:00)
Президент Казахстана провел переговоры с Президентом ЕС

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приветствуя руководителя Европейского Совета Антониу Кошту, подчеркнул твердую приверженность страны дальнейшему укреплению партнерства с Европейским Союзом как на двусторонней основе, так и в формате диалога C5+1.

Как сообщает Trend, в ходе встречи была отмечена высокая динамика политического диалога, способствующая развитию торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и ЕС.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров достигнута договоренность о продолжении контактов для расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.

Лента

Лента новостей

Читать все новости